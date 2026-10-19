ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ନିକଟତର: ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ; କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ।
Published : October 19, 2026 at 3:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ନିକଟତର ବୋଲି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଏଥିସହ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ ଏବଂ କଟକଣା ନୀତିରେ ଅବରୋଧକୁ ଭାରତ ସହ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଚାର ସହ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
#WATCH | United States Secretary of State Marco Rubio says, "...We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that." On Russian oil and gas, United States Secretary of State Marco Rubio said, "We've had to waive sanctions over the past few months because of the impact on global supplies and prices...We have to manage all of these things. We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that. That's one of the things we take into consideration when the President makes a decision about national security waivers and things of that nature. Every country has a complex set of factors that it has to take into account. Geography is real. For some countries, it's very difficult to acquire energy from alternative sources. That's not an excuse, but all of that has to be balanced when making foreign policy..." (Source: US Network Pool via Reuters)— ANI (@ANI) October 19, 2026
ଭାରତ ଗସ୍ତର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ରୁବିଓ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ବୁଧବାର ସେ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ରହିଛି।
ସମରକନ୍ଦରେ ଆୟୋଜିତ C5+1 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରୁବିଓ କହିଥିଲେ, “ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ କଟକଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।”
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବାସ୍ତବତା। କେତେକ ଦେଶ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା କୌଣସି ବାହାନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।”
ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ୍ ସାଙ୍କ୍ସନିଂ ରୁଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।
ମୂଳତଃ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବିନିମୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ବଦଳରେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଜ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ।
ଫେବୃଆରୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା କାରଣରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାଦାମ ଜାତୀୟ ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ, ମଦ ଏବଂ ମଦଜାତୀୟ ପାନୀୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଏକ ‘ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ’ ବା ନିଷ୍କର୍ଷର ନିକଟତର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ୍ ଗ୍ରିଅର୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୪.୪ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।