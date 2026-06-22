ETV Bharat / international

ଭାରତକୁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ M777A2 ହାୱିଜର୍ସର ସହାୟତା ସେବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେରିକା

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିପତ୍ତି ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢିବ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା  ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।

Apache chopper of IAF
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆପାଚି ଚପର (File photo (ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ ଏଥିସହ ଜଡିତ ଉପକରଣର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 482.2 ମିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଆମେରିକାର ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ବିକ୍ରୟ (Foreign Military Sales) ବା ଏଫଏମଏସ କାର୍ଯକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିିଟି କୋପରେସନ ଏଜେନ୍ସି (DSCA) ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ଫେଡେରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ସଂପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା । ମେ 18 ତାରିଖରେ ଡିପାର୍ଟମେୱଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାରତର M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେବା ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।

File photo of India and US troops jointly training on howitzers
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ହାଓ୍ୱିଜର୍ ତାଲିମର ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ (ANI)

ଭାରତ ତାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକାରୁ ଫରେନ ମିଲିଟାରୀ ସେଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସ ତୋପ ସାମିଲ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ AH-64E ଲଢୁଆ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ କୋମ୍ବାଟ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ସଠିକ ଜାଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।

ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ତାର M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସ ତୋପ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା । ନୋଚିିଫିକେସନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯେମିତି ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍, ମରାମତି ଏବଂ ଫେରସ୍ତ, ତାଲିମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା, ଫିଲ୍ଡ ସର୍ବିସ ପ୍ରତିନିଧି, ଡିପୋ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ଥିଲା । ଏସବୁର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 230 ଡଲାର ଅଟେ ବୋଲି ନୋଟିିଫିକେସନରେ କୁହାଯାଇଛି ।

Apache chopper of IAF
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆପାଚି ଚପର (File photo (ANI))

ଅନ୍ୟ ଏକ ନୋଟିିଫିକେସନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି, ଭାରତ AH-64E ଆପାଚି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାୟତା ସେବା, ଆମେରିକା ସରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଚିକ ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ଏବଂ ପବ୍ଲିକେସନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା । ଆପାଚି ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜର ଆନୁମାନିକ ଦେୟ 198.2 ମିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଟେ ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିପତ୍ତି ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢିବ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିିପଦ ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେବାକୁ ନିଜ ସେନାବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ଭାରତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏଥିସହିତ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନକୁ ବେଜିଂର ଜବାବ: 10 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଚୀନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପରେ କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

TAGGED:

INDIA APACHE HELICOPTERS
DEFENCE SECURITY COOPERATION AGENCY
ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର
M777A2  ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସ
INDIA M777A2 HOWITZERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.