ଭାରତକୁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ M777A2 ହାୱିଜର୍ସର ସହାୟତା ସେବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେରିକା
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିପତ୍ତି ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢିବ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।
Published : June 22, 2026 at 2:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ ଏଥିସହ ଜଡିତ ଉପକରଣର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 482.2 ମିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆମେରିକାର ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ବିକ୍ରୟ (Foreign Military Sales) ବା ଏଫଏମଏସ କାର୍ଯକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିିଟି କୋପରେସନ ଏଜେନ୍ସି (DSCA) ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ଫେଡେରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ସଂପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା । ମେ 18 ତାରିଖରେ ଡିପାର୍ଟମେୱଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାରତର M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେବା ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।
ଭାରତ ତାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକାରୁ ଫରେନ ମିଲିଟାରୀ ସେଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସ ତୋପ ସାମିଲ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ AH-64E ଲଢୁଆ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ କୋମ୍ବାଟ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ସଠିକ ଜାଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।
ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ତାର M777A2 ଅଲଟ୍ରା ଲାଇଟ ହାୱିଜର୍ସ ତୋପ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା । ନୋଚିିଫିକେସନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯେମିତି ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍, ମରାମତି ଏବଂ ଫେରସ୍ତ, ତାଲିମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା, ଫିଲ୍ଡ ସର୍ବିସ ପ୍ରତିନିଧି, ଡିପୋ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ଥିଲା । ଏସବୁର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 230 ଡଲାର ଅଟେ ବୋଲି ନୋଟିିଫିକେସନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ନୋଟିିଫିକେସନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି, ଭାରତ AH-64E ଆପାଚି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାୟତା ସେବା, ଆମେରିକା ସରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଚିକ ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ଏବଂ ପବ୍ଲିକେସନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା । ଆପାଚି ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜର ଆନୁମାନିକ ଦେୟ 198.2 ମିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଟେ ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିପତ୍ତି ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢିବ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିିପଦ ସହ ଲଢିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେବାକୁ ନିଜ ସେନାବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ଭାରତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏଥିସହିତ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନକୁ ବେଜିଂର ଜବାବ: 10 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଚୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପରେ କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର