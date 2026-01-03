ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ USର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍: 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଆମେରିକା'- ଟ୍ରମ୍ପ
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି । ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଆମେରିକା ।
Published : January 3, 2026 at 3:50 PM IST
କାରାକାସ୍: ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ । ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ରେ ଅତି କମରେ ସାତଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ବିମାନ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସେନା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଥିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି । ସେପଟେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭେନେଜୁଏଲାର କହିଛି ଯେ, ଏହା ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb— Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026
ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
"ଏହି ଅଭିଯାନ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ବିବରଣୀ ପରେ ଆସିବ । ଆଜି ସକାଳ 11 ଟାରେ ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋରେ ଏକ ଖବର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ !" ଟ୍ରମ୍ପ ସତ୍ୟ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ପୂର୍ବ-ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ବିଶାଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚାପ ଅଭିଯାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାରିବିଆନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ମୁତୟନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିଛି ମାସ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ।
ଆମେରିକାରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡକିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ CIAର ହାତ ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ବୋଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହା ଭେନେଜୁଏଲା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯାନ ଥିଲା।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାସ ମାସ ଧରି ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭେନେଜୁଏଲା ମାଟିରେ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପକୂଳରୁ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେରିକାର ସେନା କାରିବିଆନ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୋଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ବୋଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 35 ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତି କମରେ 115 ଜଣ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବବୃହତ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଟ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ, ଆମେରିକାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲ ସହିତ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଶନିବାର କାରାକାସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭେନେଜୁଏଲାର ନିକଟତର ହୋଇଛି ।
