ETV Bharat / international

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ; ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି, ଖୋଲିବ ହରମୁଜ୍‌ !

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି । ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

A man walks past Iran's national flag at the Vanak Square in Tehran
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ଦ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ । ଖୋଲିବ ହରମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅବରୋଧ ହଟାଇବ ଆମେରିକା । ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ତେଲ ସଂକଟରେ ଲାଗିବ ବିରାମ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇରାନ ।

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ।

ସୋମବାର 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଆମେ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବ ।"

ଶୁକ୍ରବାର ଖୋଲିବ ହର୍ମୁଜ୍: ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି "ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ହୋଇଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଉଠାଇବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ମୁଁ ଏଠାରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଖୋଲିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୌସେନା ଅବରୋଧକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱର ଜାହାଜ, ତୁମର ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କର । ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅ !"

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିବ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିବ । ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ବମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଶୁକ୍ରବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ସହିତ, ଖଣି ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେବ!"

ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଉଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ନୂଆ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର "ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତ" କରିଛି । ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ ଘାରିବାବାଦି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, "ଲେବାନନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଫ୍ରଣ୍ଟସ୍‌ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଛି । ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ନିଜର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଚୁକ୍ତି, ହରମୁଜ୍‌ରେ ସହଜ ହେବ ଯାତାୟତ

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଇରାନ କହିଲା, 'ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ'

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
IRAN WAR
MIDDLE EAST WAR
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ
IRAN US PEACE DEAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.