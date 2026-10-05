ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ରିଟିଶରୁ ସମସ୍ତ ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା
ଏବେ ଏହି ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଘାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Published : October 5, 2026 at 10:11 AM IST
ୱାଂଶିଟନ: ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ନିଜର ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ନେଇଛି ଆମେରିକା । ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିମାନ ଗୁଡିକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଘାଟିରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଘାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ RAF ଫେୟାରଫୋର୍ଡରୁ ଦଶାଧିକ B-52 ଏବଂ B-1 ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଅନେକ B-1 ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ଏହି ଘାଟିରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ଇରାନକୁ ନେଇ ମୋତେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ସହଜ ଉପାୟରେ ହେବ ନା କଠିନ ଉପାୟରେ’’।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ RAF ଫେୟାରଫୋର୍ଡ ଠାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଘଟଣା ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଣ୍ଡନରୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ-ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିବା ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସମୁଦାୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁକେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି । ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ ତେବେ ତେହେରାନ ୟୁକେରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଲଣ୍ଡନ ଠାରୁ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ RAF ଫେୟାରଫୋର୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ବୋମାବର୍ଷଣକରୀ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆମେରିକା ସେନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା USS ଥିଓଡୋର ରୁଜଭେଲ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ USS ମାଲକିନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ୍ଫିବିଅସ ରେଡିନେସ ଗ୍ରୁପ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜ ସମୂହରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନାବିକ ଓ ୨ ହଜାର ମାରିନ ସେନା ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗତିବିଧି ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ମୁତୟନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ହେଉ କି କଠିନ ଉପାୟରେ, ଇରାନ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ-ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: କୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ପଛରେ ଇରାନ ଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ