ETV Bharat / international

ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 7 ମୃତ ଓ ଅନେକ ଗୁରୁତର

ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ୟୁପିଏସ୍ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଲୁଇସଭିଲ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ହାୱାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

A fireball erupts near airport property after reports of a plane crash at Louisville International Airport, Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville
A fireball erupts near airport property after reports of a plane crash at Louisville International Airport, Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲୁଇସଭିଲ୍: ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ UPSର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର କେଣ୍ଟକିସ୍ଥିତ ଲୁଇସଭିଲ୍‌ରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 7ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲୁଇସଭିଲ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୟୁପିଏସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡପୋର୍ଟରୁ ହୋନୁଲୁଲୁକୁ(Honolulu) ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5.15ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ।

ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ ୱିଙ୍ଗ୍ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ଲେନଟି ଭୂମି ଉପରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । 11ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି କେଣ୍ଟକିର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଣ୍ଡି ବେସିଅର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଆଣ୍ଡି ବେସିଅର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହତା କେହି ଏହି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କହିପାରିବ । ବିମାନରେ ଥିବା 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିମାନଟି 1991 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ମାକ୍‌ଡନେଲ ଡଗ୍ଲାସ୍ MD-11 ଅଟେ । UPS ସର୍ବବୃହତ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଇସଭିଲ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରତିଦିନ 300ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅବତରଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।"

ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ୍:

ଲୁଇସଭିଲ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ପଲ ହମ୍ଫ୍ରି କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବୁଧବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟଡ଼ାଉନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ନେଇ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ଲୁଇସଭିଲ୍ ମେଟ୍ରୋ କାଉନସିଲ୍ ସଦସ୍ୟ ବେଟସି ରୁହେ କହିଛନ୍ତି, "UPSର ଏହି ବିମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କୁଶଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ନହାନ୍ତି । ମୋର ସହାନୁଭୂତି ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ।"

ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା:

ମେଟାଲ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଟମ୍ ବ୍ରୁକ୍ସ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ, ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

UPS PLANE CRASH
UPS CARGO PLANE CRASH
LOUISVILLE AIRPORT
CARGO PLANE CRASHED LOUISVILLE
LOUISVILLE AIRPORT PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.