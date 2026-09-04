ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପରର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ; ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ...ମୃତଦେହ ନୁହେଁ, ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହେଉଥିଲା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ କୁଶ ତିଆରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ
ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଜୁଇନିଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ନିଗିଡି ଆସୁଥିବା କୋହ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ଧୁଆଁଳିଆ କରି ଦେଉଥିଲା ।
By Dev Raj
Published : September 4, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 7:03 PM IST
ନୂଆକୋଟ(ନେପାଳ): ହାତରେ ତାଙ୍କର ବାଡିଟିଏ ଥିଲା । ସେ ବାଡିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା କପଡାକୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ । ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖୁଥିଲେ..ଖୁବ ଆଦରରେ । କାଳେ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଖସି ପଡିବ.. ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ । ଆଉ ସେ ସବୁ କପଡା ନିଆଁର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ଯେତିକି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, କାମେଶ ସଂହ ତମଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେତିକି ଲୁହ ନିଗିଡି ପଡୁଥିଲା ।
ଏ ନିଆଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିଆଁ ନ ଥିଲା । ଏ ଥିଲା ଜୁଇର ନିଆଁ, ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 17 ଜଣ ନିଖୋଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ କାମେଶ । ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର 9 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ହୃଦୟଭିଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନେପାଳରେ ।
ପ୍ରକୃତିର ଏ ପ୍ରକୋପରେ ନେପାଳର 1259 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 5 ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏ ବନ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ନିଖୋଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ହତାଶ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ନିଖୋଜର 7 ଦିନ ପରଠାରୁ ଶେଷ ସତ୍କାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଖୋଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
କାମେଶ ସଂହ ତମଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରୁଥିଲେ । ଇଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବା ଖୁବ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଜୁଇ ନିଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ନିଗିଡି ଆସୁଥିବା କୋହ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ଧୁଆଁଳିଆ କରି ଦେଉଥିଲା ।
କାମେଶ ଏ ନିଆଁରେ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ପକାଉଥିଲେ । ତା ସହ ପକାଉଥିଲେ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ବିସ୍କଟ, ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ । ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କିଛି କହୁଥିଲେ । ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଆଖିଆଗରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ହରାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ।
ତିବ୍ଦତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ଥିବ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲା ତିରୁ ଗାଁର 40 ବର୍ଷୀୟ କାମେଶ । ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି । ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ବାକି ସବୁକିଛି ଧୋଇ ନେଇଛି । ଖାଲି କାମେଶଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ।
କାମେଶ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ, “ମୋ ଭାଇଭଉଣୀ, ପୁଅଝିଅ, ଝିଆରୀପୁତୁରା ଓ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ । ପରିବାରର 11ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ତା ଏ ଯାଏ ମିଳିନି । ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ 9 ଦିନ ଧରି ଖୋଜିଲୁ । ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ । ସେମାନଙ୍କର ଶବ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ।”
“ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ବିସ୍କୁଟ, ୱାଫର, ଆଳୁଚିପ୍ସ, ମିକ୍ସର, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଚକୋଲେଟ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିସ ବି ପକାଉଛି । ଏସବୁ ମୋ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସେମାନେ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି । ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ…।” ଏକଥା କହିବା ବେଳକୁ କାମେଶଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଆଗକୁ କିଛି କହି ପାରି ନ ଥିଲେ ।
କାମେଶ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ । ନିଜ ସଂପ୍ରଦାୟର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ନିଖୋଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦେଇଥିବାରୁ, ସେ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁଆକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଢୁଙ୍ଗେ ସହର ସ୍ଥିତ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥ ଥିଲା, ଏ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଶବ ନ ଥିଲା । ଥିଲା କୁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଦ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । କେବଳ କାମେଶ ଏହି ମଠରେ ସାଙ୍କେତିକ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେହି ଚିତା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଖୋଜ ୪୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ । ସେମାନଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର କାଇ ଗାଁର ପେମ୍ବା ଲାମା । ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦା/ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମନ୍ତ୍ରୋଚାରଣ, ଘଣ୍ଟି,ଖୋଳତାଳର ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପବିତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲେ। ଫଟୋ ଦେବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଥରୁଥିଲା, ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁ ନ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହାତ ଯୋଡି ସେମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ।
ପେମ୍ବା ଲାମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବି ହରାଇଛନ୍ତି । ଛଳଛଳ ଆଖିରେ କହନ୍ତି, " ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଖୁବ କଷ୍ଟଦାୟକ । ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ।"
କାମେଶ, ପେମ୍ବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ସାଙ୍କେତିକ ଶବଦାହ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କରିଥିଲେ । କାରଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମଠଟି ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଏବଂ ନିରାପଦ ଥିଲା। " ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୋଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୀତିନୀତି ଏହିଠାରେ କରିବେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଖରାପ ପାଗ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି" ବୋଲି ETV Bharat କୁ କହିଥିଲେ ପେମ୍ବା ।
ଶେଷକୃତ୍ୟ ସିନା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ । ନିଖୋଜ ପ୍ରିୟଜନ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ଆଶାର ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି । "ଯଦିଓ ଆମେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ, ମୋ ପୁଅମାନେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ" ବୋଲି କହି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପେମ୍ବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ: ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ମଉଳିଲା, ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1200 ପାର ହେଲା ନେପାଳ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା, 4216 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ