ମେ' 1ରୁ OPEC ଛାଡିବ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 8:07 PM IST

ଦୁବାଇ: ମେ' 1 ତାରିଖରୁ ତେଲ କାରଟେଲ OPEC ( Organization of the Petroleum Exporting Countries ) ଛାଡିବ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ । UAE ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ତାର ସରକାରୀ ସମଚାର ଏଜେନ୍ସି WAM ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

UAE କହିଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଏହି ଘୋଷଣା ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ବିକଶିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦାନରେ ଦ୍ରୁତ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ ।

ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଓ ସାଉଦୀ ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହୁଥୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟେମେନରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କୁହୁଳୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଏହି ଘୋଷଣା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଏହି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ଦେଇଥିବାବେଳେ UAEର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୈଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆଘାତ ।

OPECର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଯାଏ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ OPEC ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି 'ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୁଟୁଥିବା' କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସମର୍ଥନକୁ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଯୋଡି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେରିକା OPEC ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି '

