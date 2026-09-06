ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର..ଆଫ୍ରିକା ହେଲା ବଡ଼, କେଉଁଠି ରହିଲା ଭାରତ ?
ମର୍କେଟ ମାନଚିତ୍ର 16 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଆକାରର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିଲେ, ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡଠାରୁ 14ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ ।
Published : September 6, 2026 at 7:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜାତିିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସାକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଫ୍ରିକାର ଆକର ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖା ଯାଇଛି । ଟୋଗୋ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ 'କରେକ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାପ' ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁକେ ସମେତ 164 ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତିସଂଘର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନୂଆ ମ୍ୟାପକୁ ‘ଇକ୍ୱାଲ ଆର୍ଥ କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ’ ନାମ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏହା ଅନୁସାରେ "ବିଶ୍ୱର କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିତ୍ରଣର ସଠିକତା"ରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା, ଯିଏ କି ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 6ଟି ଦେଶ ଏହି ଭୋଟିଂରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ଯଦିଓ ଜାତିସଂଘର ଏହି ଭୋଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ଥିଲା, ତେବେ ଏହା ସରକାର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନକ୍ସା ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ମର୍କେଟର ମ୍ୟାପରେ କଣ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି
ମର୍କେଟ ମାନଚିତ୍ର 16 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଆକାରର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିଲେ, ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡଠାରୁ 14ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ । ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ମର୍କେଟ ମ୍ୟାପରେ ଯଦିଓ ଜମିର ଅଂଶଗୁଡିକର ଆକାର ଓ କୋଣକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଦେଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଗୁଡିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ଥିଲା । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏକ 3D ଗ୍ଲୋବକୁ 2D ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ଏକ ଚାଲଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳଗୁ଼ଡିକ ବଡ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ଛୋଟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ସେହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ବହୁତ ବଡ ଦେଖା ଯାଉଥିଲାବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଛୋଟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ।
କେବେ ଓ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମର୍କେଟର ମ୍ୟାପ
1569 ମସିହାରେ ଫ୍ଲେମିଶ୍ କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫର ଜେରାର୍ଡସ୍ ମର୍କେଟର ଏହି ମାର୍କେଟ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ୟୁରୋପୀୟ ଆବିଷ୍କାରମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୌଚଳନାରେ ଯେପରି ସହଜ ହେବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଆକାରଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
ତେଣୁ ଏହି ମର୍କେଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୮ରୁ କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫର (ମାନଚିତ୍ର ବିଶାରଦ)ଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 'ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍' କୁହା ଯାଉଛି ।
ନୂଆ ମ୍ୟାପରେ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ
ଏଥିରେ ମହାଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାରକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ୫୪ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ମହାଦ୍ୱୀପ, ବିଶେଷ କରି ଆଫ୍ରିକାର ଆକାରକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଗୋର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ଡସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, 'ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକ ଓ ମହାଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ବୁଝାଯାଏ, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।'
ଯାହା ବି ହେଉ, ଜାତିସଂଘର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 'ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅର୍ଥ' ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟିଂ ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍-ନୋଏଲ୍ ବାରୋଟ୍ X ରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।"
କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଆମେରିକା
ସେ ଆହୁରୁ କହିଛନ୍ତି, “ମର୍କେଟର ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଆମେରିକ କହିଥିଲା, ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ବୈଶ୍ୱିକ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।”
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ମାନଚିତ୍ର କେବଳ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିପରି ଦେଖାଯିବା କଥା ତାହା ଏହି ମ୍ୟାପ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ।
କେଉଁଠି ଅଛି ଭାରତ ?
ତେବେ ଏହି ନୂଆ ମ୍ୟାପକେ ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ମର୍କେଟର ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଆକାଶମାର୍ଗର ଦିଗ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Navigation) ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବପରି କରାଯିବ । କାରଣ ଏଥିରେ ଦିଗ ଏବଂ କୋଣକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାନ୍ସଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମର୍ଥନ