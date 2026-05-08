ୟୁଏଇ ଉପରେ ପୁଣି ମିସାଇଲ ମାଡ, ଇରାନ ଡ୍ରୋନର ଜବାବ ଦେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ
ୟୁଏଇର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।
Published : May 8, 2026 at 10:52 AM IST
US Iran War update ଦୁବାଇ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଉପରେ ପୁଣି ମିସାଇଲ ମାଡ । ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରିଲା ୟୁଏଇ । ୟୁଏଇର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଧ୍ବଂସାବିମୁଖୀ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ସହ ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।
ୟୁଏଇରେ ପୁଣି ଡ୍ରୋନ ମିସାଇଲ ମାଡ
ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ‘‘ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିସାଇଲ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, କ୍ରୁସ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି । ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମିସାଇଲ ଓ ୟୁଏଭି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ’’। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସାଇଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026
UAE Air Defences system…
ୟୁଏଇ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ନୌସେନା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକୀୟ ସେନା "ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ"କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇଛି ।
କୌଣସି ଜାହାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇନଥିବା କହିଛି ଆମେରିକୀୟ ସେନା । ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱାଶିଂଟନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ସତ୍ତ୍ବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବଜାୟ ରହିଛି ।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
