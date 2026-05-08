ୟୁଏଇ ଉପରେ ପୁଣି ମିସାଇଲ ମାଡ, ଇରାନ ଡ୍ରୋନର ଜବାବ ଦେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 10:52 AM IST

US Iran War update ଦୁବାଇ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଉପରେ ପୁଣି ମିସାଇଲ ମାଡ । ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରିଲା ୟୁଏଇ । ୟୁଏଇର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଧ୍ବଂସାବିମୁଖୀ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ସହ ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।

ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ‘‘ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିସାଇଲ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, କ୍ରୁସ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି । ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମିସାଇଲ ଓ ୟୁଏଭି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ’’। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସାଇଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।

ୟୁଏଇ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ନୌସେନା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକୀୟ ସେନା "ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ"କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇଛି ।

କୌଣସି ଜାହାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇନଥିବା କହିଛି ଆମେରିକୀୟ ସେନା । ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱାଶିଂଟନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ସତ୍ତ୍ବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବଜାୟ ରହିଛି ।

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

