ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ 'ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୌରା ହିଲି ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଭାରତ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ।
Published : August 12, 2026 at 4:16 PM IST
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର- ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜର୍ସି, ଅଗଷ୍ଟ ୧୫କୁ "ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ କ୍ୟାଥି ହୋଚୁଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୬କୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ "ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି ନ୍ୟୁଜର୍ସି ରାଜ୍ୟପାଳ ମିକି ସେରିଲ୍ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏବଂ "ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀଦାରିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ" ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି, ବୋଲି କନସୁଲେଟ୍ କହିଛି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ବୃହତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଘର । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
New York joins in celebrating India’s 80th Independence Day with a special recognition of the enduring bonds between India and the United States. 🇮🇳🇺🇸— India in New York (@IndiainNewYork) August 11, 2026
We express our sincere gratitude to Hon’ble Governor @GovKathyHochul for proclaiming August 15, 2026 as “India Independence Day”… pic.twitter.com/EipwsAIKWl
ନ୍ୟୁୟର୍କରେ, ହୋଚୁଲଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ଜୀବନରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା ।
ସେପଟେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ, ସେରିଲଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ "ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ" ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଘର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟ, ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ।
ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
New Jersey joins in celebrating India’s Independence Day! 🇮🇳🇺🇸— India in New York (@IndiainNewYork) August 12, 2026
We express our sincere gratitude to Hon’ble Governor @MikieSherrill for proclaiming August 15, 2026, as “Indian Independence Day” in New Jersey.
➡️ The Proclamation recognizes the significant contributions of the… pic.twitter.com/xL0fvPTean
ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି, ଯାହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୌରା ହିଲି ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଭାରତ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ।
ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଘୋଷଣାରେ, ହିଲି ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ।
ବୋଷ୍ଟନର ମେୟର ମିଶେଲ୍ ଉ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଭାରତ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ 5.4 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେରିକାରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଏସୀୟ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ