ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ମୃତ, ଭାରତୀୟ ଆହତ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରୋମାନିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 6, 2026 at 11:37 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ପୁଣି ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ତୁର୍କୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବେସାମରିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଋଷ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ରୋମାନିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପ୍ରଥମେ ଆହତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା କଥା କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆହତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
ଦୂତାବାସ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ‘‘ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ MV ROYAD MAMMADOV ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ୨ ଜଣ (ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ) ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ରୋମାନିଆରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ମିଶନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ’’।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରୋମାନିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଗରିକତା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ତୁର୍କୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ବେସାମରିକ ଜାହାଜ ମକା ନେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ଋଷୀୟ ଡ୍ରୋନ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ଆଜରବାଇଜାନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପଟେନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ’’।
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୧ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହ ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହାର ଠିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନର ସୁମିରେ ଋଷର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଗୋଦାମର ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ କାରଖାନା ଛାରଖାର, ଜଣେ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଋଷ-ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର