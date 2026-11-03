ନେପାଳରେ ଦୁଇ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଧକ୍କା, ଭରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମଙ୍ଗଳବାର ସୋଲୁଖୁମ୍ବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁମ୍ବୁ ପସାଙ୍ଗ ଲମୁ ଗ୍ରାମୀଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଫେରିଚେଠାରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମୁହଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
Published : November 3, 2026 at 2:20 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇ ହେଲିକପ୍ଟର । ସୋଲୁୁଖୁମ୍ବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ 47 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ନେପାଳ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସୋଲୁଖୁମ୍ବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁମ୍ବୁ ପସାଙ୍ଗ ଲମୁ ଗ୍ରାମୀଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଫେରିଚେଠାରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो।👇️ #nepal #BreakingNews #everyoneシ゚ https://t.co/5nGYO8noK2— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026
ସୋଲୁଖୁମ୍ବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫିସଟେଲ ଏୟାର (Fishtail Air ) ଏବଂ ଏୟାର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦ୍ୱାର ପରିଚାଳିତ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8.11 (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ)ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୌସମ ତମଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ବଲରାମରାମଡୁ । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଜଣକ ଫିସଟେଲ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟରରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ।
ଏଥିସହିତ ଏହି ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟରରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତଥା ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ ନାଗରିକ 49 ବର୍ଷୀୟ ଶୈଳେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରି କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେଡିସି଼ଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିିଛି ।
ଏଥିସହିତ ନେପାଳୀ ପାଇଲଟ ତଥା ଫିସଟେଲ ଏୟାରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଡାୟନାଷ୍ଟି ଏୟାରର ପାଇଲଟ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ କେସି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତରପୂର୍ବ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ 150 କିମି ଦୂର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଫେରିଚେ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବଲରାମରାମଡୁଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଲୁକ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠା ଯାଇଛି ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଦୁଇଟିରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଘଚଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ ଶଘ୍ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲିି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 64 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏୟାର ଏସିଆ ବିମାନ, ଧକ୍କା ଦେଲା ପକ୍ଷୀ