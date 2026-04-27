ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ, ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ ।
Published : April 27, 2026 at 9:44 AM IST
ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ । ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ । ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ । ଏଣିକି ଆଉ ପରସ୍ପରର ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଲଢିବେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫତାଲି ବେନେଟ୍ ଓ ଜାୟର ଲାପିଦ । 2021ରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବେନେଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କରି ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକାଠି ଲଢିବେ ବେନେଟ୍ ଲାପିଦ
ବେନେଟ୍ ଓ ଲାପିଦଙ୍କ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଲାପିଦଙ୍କ ୟେସ ଆଟିଡ ପାର୍ଟି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ‘‘ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନକୁ ଅନ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି’’ ।
ଗତ 2021ରେ ମେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମା 12 ବର୍ଷର ନେତ୍ୟାନାହୁ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା । ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେନେଟ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ନେତ୍ୟାନାହୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାପିଡ କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଲାପିଦ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତିରୁ ବ୍ରେକ ନେଇଥିଲେ ବେନେଟ୍ । ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।
ବେନେଟ୍ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଜିହୁଦୀ । ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଠୋରପନ୍ଥୀ ମତ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଲାପିଡ୍ ଜଣେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିବା ନେତା । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଏକାଠି ଲଢିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହେଭୱେଟ ନେତା ।
2021ରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାୟର ଲାପିଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫ୍ତାଲି ବେନେଟ ଏକତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା । ବେନେଟ୍ ସରକାର ଶପଥ ନେଇଥିବା ବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ନେତ୍ୟାନାହୁ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ।
ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଯୁଗ । ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଭାରତ ସହ ଇସ୍ରାଏଲର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସୂଚନା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ; ୟାଦ୍ ଭାସେମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ବୁଲିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ