ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଛାଡ଼ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାରତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥଗିତ। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା।
Published : October 17, 2026 at 2:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓହରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ୍ ରୁଷ ଓ ଇରାନ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା କଟକଣା ଉପରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଷୀୟ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତତ୍କାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏପରି କଟକଣା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାରୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।”
- ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ତୁରନ୍ତ ୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇବ। ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ତାହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ।
- ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା !
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଦେଶରେ ରୁଷରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବବୃହତ୍ ଆମଦାନିକାରୀ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ କିମ୍ବା ତାହା ପରେ ଜାଣିଶୁଣି ରୁଷରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କିଣେ, ତେବେ ସେହି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ସେହିପରି ରୁଷୀୟ ତେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରୁଷରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ଆଦେଶର ଧାରା ୪ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
- ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼
ଏହି ଆଦେଶରେ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏହି ଛାଡ଼ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗ୍ରାହାମ୍ ଆଇନର ଧାରା ୧୧୨ ଓ ୧୧୩ କିମ୍ବା ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାରୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏପରି ଛାଡ଼ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାହାମ୍ ଆଇନର ଧାରା ୧୧୫(ବି) ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାଖଲ କରିଛି।”
ଏହି ଆଦେଶରେ ଆଇନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କଟକଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଇନର ଧାରା ୧୦୨(କ), ୧୦୨(ଘ), ୧୦୨(ଙ), ୧୦୩ରୁ ୧୧୧ ଏବଂ ୧୧୭ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ କଟକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଛାଡ଼ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନିଅନ୍ତି।
- ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ପୂର୍ବରୁ ହଟିଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ରୁଷଠାରୁ ଭାରତର ତେଲ କିଣିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ଗୁରୁବାର ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ଚିଠିରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ମାଇକେଲ୍ ମ୍ୟାକକଲ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଜିମ୍ କୋଷ୍ଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ଯେକୌଣସି ଛାଡ଼କୁ “ସୀମିତ ପରିସରରେ, ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାପଯୋଗ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ” ରଖିବାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ।
- ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ସମରକନ୍ଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଜାମନଗର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ସେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପରିସର ଭାବେ ପରିଚିତ ଜାମନଗର ରିଫାଇନେରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।
ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ସାଉଦି ଆରବକୁ କିପରି ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?