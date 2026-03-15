ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବା ପାଇଁ କଲେ ଅପିଲ୍
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : March 15, 2026 at 7:53 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି,"ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ଆମେରିକୀୟ ସହାୟତାରେ ଏହି ପଥକୁ ଖୋଲା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏହି ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ ।"
Donald J. Trump Truth Social Post 02:58 PM EST 03.14.26
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଇରାନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ସହ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମେରିକା ସାମରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ପଥ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମେରିକା ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ର, ସୁଗମ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଦଳଗତ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ହେବ। ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏହି ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ ।"
ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆସିଥାଏ । ଯାହାର ପଥ ମାତ୍ର 54 କିଲୋମିଟର (34 ମାଇଲ) ଚଉଡା । ଶନିବାର ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏବେ ବି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ତେଣୁ ସେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ,"ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କୂଳରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ।ଇରାନର ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେବ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଖୋଲା, ନିରାପଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବୁ । ଯଦି ଇରାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି" ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଇ ଜାହାଜ ଯିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ୱୀପର ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ।"
