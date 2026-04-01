ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: କହିଲେ, ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣ, ନଚେତ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖ

ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ନ ହୁଏ ତେବେ ଇରାନର ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ।

Rescue workers attempting to bring a fire under control at Lebanon
ବୁଧବାର ଲେବାନନର ବୈରୁତରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 5:16 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି 33 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡିକରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଖ୍ୟ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସାଇରନ ବାଜି ଉଠିିଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ୟେମେନ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ୟେମେନରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ ହୁଏ ତେବେ ଇରାନର ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ । ଏପରିରି ପିଇବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରେ । ଯଦିଓ ତେହେରାନ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଜାରି ରହିଛି ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଧମକ

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତୈଳ କୂପ, ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଗଲ୍ଫ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବ।

ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣ ନଚେତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣିବା ଉଚିତ । ନଚେତ ତେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏ ମାମଲାରେ ଆମେରିକା କୌଣସି ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ । ଆମେରିକା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀଟ ହେଗସେଥ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରକା ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯହି ଇରାନ ବୁଝାମଣା ନ କରେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ।'

ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ କୁୱେତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଲେବାନିଜ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇତି ମଧ୍ୟରେ 1,200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲେବାନନରେ ଛଅ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ 13 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

