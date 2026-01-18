ଗ୍ରୀନଲାଣ଼଼୍ଡ କିଣିବାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; 8 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ 10% ଟାରିଫ

ଗ୍ରୀନଲାଣ଼଼୍ଡ କିଣିବାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; 8 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ 10% ଟାରିଫ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଧମକକୁ ମାକ୍ରନଙ୍କ ବେଖାତିର, କହିଲେ ସେ ଧମକକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱିଡେନ କହିଲା, ଏହା ବ୍ଲାକମେଲ । ସେ ନିଜକୁ କେବେ କାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକମେଲ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।
ବ୍ରସେଲ୍ସ: ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଡିଲକୁ ନେଇ ପୁଣି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଡିଲକୁ ଡେନମାର୍କକୁ ଯଦି ନ ମାନେ ତେବେ 8 ୟୁରୋପିୟ ଦେଶ ଉପରେ ନୂଆ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଏପରି ଧମକକୁ ୟୁରେପିୟାନ ଦେଶ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସ୍ତରରେ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ।
ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ 10% ଟାରିଫ
ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଡେନମାର୍କ, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ, ନେଦରଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ ।
ଜୁନ 1ରୁ 25% ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧମକ
ସିହ୍ନୁଆ ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ1 ତାରିଖରୁ ଟାରିଫ ରେଟ ବଢାଇ 25 ପ୍ରତିଶତ କରିବେ । ସେ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗି ରହିବ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ନର୍ଡିକ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଡେନମାର୍କରେ ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା ରିଟଜୀ ଅନୁସାରେ, ଡେନମାର୍କର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଲାର୍ସ ଲୋକେ ରାସମୁସେନ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଧମକ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡେନମାର୍କ ୟୁରୋପିଆନ କମିଶନ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ନରୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋନାସ ଗହର ଷ୍ଟୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧମକର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧମକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେ ଡେନମାର୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ନରୱେର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ।
France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine…
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଫିନଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଲେକଜାଣ୍ଡର ଷ୍ଟବ କହିଛନ୍ତି, ଚାପ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲେ ଭଲ । ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ଟାରିଫ ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିବା ସହ ଏକ ବପଦଜ୍ଜନକ ଅବନତି ଆଣିପାରେ ।
ବ୍ଲାକମେଲ ବୋଲି କହିଲା ସ୍ୱିଡେନ
ସ୍ୱିଡେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ ଟାରିଫକୁ ବ୍ଲାକମେଲ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱିଡେନ ନିଜକୁ କେବେ କାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକମେଲ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ନେତାମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଏ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢେ ତେବେ ସେ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।
ଆମେ ଧମକକୁ ଭୟ କରୁନା-ମାକ୍ରୋନ
ଟାରିଫ ଧମକକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଡେନମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଧମକ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।
