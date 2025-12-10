ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଭାରତର ଚାଉଳ ଏବଂ କାନାଡାର ସାର ଉପରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଟାରିଫ
ଭାରତ, କାନାଡା ସହ ବ୍ୟାବସାୟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କୌଣସି ଆଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ । ରାଗରେ ଟାରିଫ ବଢାଇବା ଧମକ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : December 10, 2025 at 1:47 PM IST
ୱାଶିଂଟନ:ଭାରତର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିଶେଷ କରି ଚାଉଳ ଉପରେ ପୁଣି ଟାରିଫ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ରଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏଥି ସହିତ କାନାଡାର ସାର ଉପରେ ବି ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କୌଣସି ଆଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଏକ ମିଟିଂରେ ଆମେରିକା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 12 ବିଲିଅନ ଆମେରିକୀ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ଥିଲେ । ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ।
#WATCH | US President Donald Trump asks the United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, " why is india allowed to do that ("dumping rice into the us")? they have to pay tariffs. do they have an exemption on rice?"— ANI (@ANI) December 8, 2025
united states secretary of the treasury, scott bessent… pic.twitter.com/75tKFYt37G
ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ଚାଷୀମାନେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପରି ଦେଶରୁ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଫସଲ କମ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହାକୁ ଡମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।'
ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ କାନାଡାରୁ ଆସୁଥିବା ସାର ଉପରେ ବି ସମ୍ଭାବିତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କାନାଡାରୁ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ଏହ ଉପରେ ବହୁତ କଡା ଟାରିଫ ଲଗାଇବୁ ।'
କାନାଡା, ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି: ରାଗିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ମୁହ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥା ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ତଥା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ବଳ । ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଶୁଳ୍କ ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ବଜାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, କାନାଡା ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି ।
ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
2025 ଆରମ୍ଭରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାନାଡା ସହିତ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତିରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ।
