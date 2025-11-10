'ଟାରିଫକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ମୁର୍ଖ'; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଡଲାର ଲାଭାଂଶ

ETV Bharat / international

ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେରିକା ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୩୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।"

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ତାଙ୍କର ଟାରିଫ୍ ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଟାରିଫ ନୀତିର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ "ମୁର୍ଖ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ "ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ" ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କମରେ $2,000 (1.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ "ଡେଭିଡେଣ୍ଟ" ବା "ଲାଭାଂଶ" ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

"ଯେଉଁମାନେ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ମୁର୍ଖ!" ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦେଶ। ଯେଉଁଠି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ ଥିବାବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ" ପହଞ୍ଚିଛି।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ରୁ "ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର" ନେଉଛି, ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା "ଶୀଘ୍ର ଆମର ବିଶାଳ ଋଣ, $37 ଟ୍ରିଲିୟନ" ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ନିବେଶ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, "ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି" ଏବଂ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି (ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି!) ଅତି କମରେ $2,000 ଲାଭାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ", ଯଦିଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହା ସେ ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ତଦନ୍ତକୁ ଆଲୋକପାତ କରେ।

ଏହି ମାମଲାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଚାରପତିମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇନଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓକିଲ ଏମି କୋନି ବାରେଟ୍, ନୀଲ୍ ଗୋର୍ସୁଚ୍ ଏବଂ ବ୍ରେଟ୍ କାଭାନୌଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ବିଚାରପତି ବାରେଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସଂଘୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ "ପାରସ୍ପରିକ" ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଦେଖେ।

ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏପରିକି ଏହାର ଆଇନଗତ ଦିଗପ୍ରତି ଆଶ୍ବସ୍ତ ଅଛି।

"ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଇନର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱର ସୀମା ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

