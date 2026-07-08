ETV Bharat / international

'ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶେଷ, ମୁଁ ଆଉ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ,' ଟ୍ରମ୍ପ: ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା

ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।

U.S. President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte on the sidelines of NATO meeting at the Bestepe Presidential complex, in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026
U.S. President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte on the sidelines of NATO meeting at the Bestepe Presidential complex, in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026 (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 9:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DONALD TRUMP ON IRAN CEASEFIRE, ଦୁବାଇ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।

"ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି," ଅଙ୍କାରାରେ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାଟୋ ସଚିବ ଜେନେରାଲ ମାର୍କ ରୁଟେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି । "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ, ଏହା କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ତୁର୍କୀର ଅଙ୍କାରାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ (ନାଟୋ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କହିଥିଲା ​​ଯେ ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିନିଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।

ଇରାନ, ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ବହୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି । ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ତେହେରାନ ତୁରନ୍ତ ୱାଶିଂଟନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହା "ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେବ ତାହା କରିବ", ଯାହା ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଆମେରିକା ନୌସେନାର ୫ମ ଫ୍ଲିଟ୍ ନୌବାହିନୀର ଘର ବାହାରିନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଘର କୁୱେତ, ଉଭୟ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଯିଏ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣରେ ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କମ୍ ଉତ୍ତେଜନାର ସମୟ ହେବା କଥା ଥିଲା । ହେଲେ ଶୋକରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖାମେନିଙ୍କ ଶବଦାହ ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃଖୋଲିବା ଏବଂ ତେହେରାନର ବିବାଦୀୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସମେତ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ଇରାନର ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି, ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଧମକ ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା କିଛି ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ବେ‌ଳେ ଐତିହାସିକ ଭିଡ଼, ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DONALD TRUMP ON IRAN CEASEFIRE
US IRAN CEASEFIRE DEAL
US STRIKES IRAN
IRAN US WAR
DONALD TRUMP ON IRAN CEASEFIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.