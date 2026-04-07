ଇରାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲିଲେ ଇରାନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : April 7, 2026 at 10:07 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ନ ଖୋଲାଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଇରାନ "ଧ୍ୱଂସ" ହୋଇପାରେ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମୟସୀମା ଭିତରେ ପୂରଣ ନ ହେଲେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଛି , ଯାହା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ସେତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ । ଆଉ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଇରାନ ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ସେ ଇରାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ।
