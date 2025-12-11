ଆମେରିକା ସାଂସଦଙ୍କ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ; 'ଭାରତକୁ ହରେଇ ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି'ର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ
ସାଂସଦ କାମଲାଗର-ଡୋବ H-1B ଭିସା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକମିଲିଅନ ଡଲାର ଲାଗୁ ନିୟମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସାଂସଦ ।
Published : December 11, 2025 at 4:06 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ସାଂସଦ ସିଡନୀ କାମଲାଗର-ଡୋବ ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭିସା ଫିସ, ଟାରିଫ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ତିକ୍ତତା ବଢୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 'ଭାରତକୁ ହରାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି'ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ।
ଆମେରିକା-ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଥବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସାଂସଦ କାମଲାଗର-ଡୋବ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ । ସେ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଏଆଇ, ସ୍ପେଶ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଆଦି ଆମେରିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାପୂର୍ଣ୍ଣ ।
#WATCH | Presenting the photo of PM Modi with Russian President Putin during the latter's recent visit to India, US representative Sydney Kamlager-Dove says, " trump's policies towards india can only be described as cutting our nose to spite our face... being a coercive partner… pic.twitter.com/fHcakd75LA— ANI (@ANI) December 10, 2025
କାମଲାଗର-ଡୋବ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଧାରାରେ ନିଜକୁ କିପରି ରଖିବେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, କ୍ୱାଡ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଖୋଲା ଇଣ୍ଡୋ-ପେସିପିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଯୋଗୁ ସଦଭାବନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କାମଲାଗର-ଡୋବ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଏନର୍ଜେଟିକ କ୍ୱାଡ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲଜି ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ଗତି ସହିତ ସହଭାଗିତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ କ୍ରମଶଃ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି । ସେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି 'ଫ୍ଲସ..ଫ୍ଲସ..ଫ୍ଲସ..ସବୁ ଟଏଲେଟରେ ଫ୍ଲସ କରିଦେଲେ' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କି 'ଭାରତକୁ ହରେଇବେ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେବେ' । ଏପରିକି ସେ ରୁଷ ପ୍ରତି ଖୋଲା ମନୋଭାବର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେ଼ଡ ପଲିସି ନାଁରେ ଭରସା ହରାଇବା ତଥା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚିନ୍ତଧାରାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଟାରିଫ ଏବଂ ଭିସା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାର ବଡ କାରଣ
ସେ ଟାରିଫ ଏବଂ ଭିସା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା କ୍ୱାଡ ଲିଡର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା ।
କାମଲାଗର-ଡୋବ H-1B ଭିସା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର 1 ମିଲିଅନ ଡଲାର ଲାଗୁ ନିୟମକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,'ଏହି ଭିସା 70 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସେହି ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟେକ୍ମୋଲଜି, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।'
