ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ; କହିଲେ, ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ମାତ୍ର ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ବଢ଼ିବ ଶୁଳ୍କ
ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : January 5, 2026 at 10:42 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନ ପାଇବା ଉପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଥିଲେ । ରୁଷିଆରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ । ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ । ତେବେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବୁ ।" ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, " ... they wanted to make me happy, basically... pm modi's a very good man. he's a good guy. he knew i was not happy. it was important to make me happy. they do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3— ANI (@ANI) January 5, 2026
ଗ୍ରାହାମ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଚାପ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପକରଣ ଭାବେ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଗ୍ରାହାମ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି। "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶୁଳ୍କ ଚାପ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା," ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆମେରିକା ହାତରେ ରହିଛି ।
ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରିହାତି ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ଦେବ । "ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ," ବୋଲି ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ 85 ଜଣ ସହ-ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ବିଲ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ଶୂନରୁ 500 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇସାରିଛି। "ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିପରି କମ୍ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ଗ୍ରାହାମ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି "ଏହା କାମ କରେ," ବୋଲି ଗ୍ରାହାମ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କେବଳ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ, ସେ 2025 ମସିହାରେ ଭାରତର ଶୁଳ୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 50 ପ୍ରତିଶତ କରିବା ପଛରେ କେବଳ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ନବବର୍ଷ ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଉ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ।
