ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ 'ପରାଜୟ ଦ୍ବାରଦେଶରେ ଇରାନ'
13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ । ଇରାକରେ ଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ।
Published : March 12, 2026 at 10:23 AM IST
US ISRAEL IRAN WAR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତିି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଇରାନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ୱାଶିଂଟନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ," ଇରାନ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ । ଆମେ ତେହେରାନର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କି ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। "
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜେରୁଜେଲେମ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିକ ଆକ୍ରମଣ ତେହେରାନକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହା ୧୨୦ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୯% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଆମେରିକାର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ୯୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଇରାକ ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା "ଆତ୍ମଘାତୀ" ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆମେରିକା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପ ପତାକାଧାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାଫେସିଆ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଇରାକର ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର ଅଲ୍ ଜୁବେର ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଇରାନୀ "ଆତ୍ମଘାତୀ" ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୃତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି। ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୨୭ ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ।
ୱେବସାଇଟ୍ ଭେସେଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡର୍ ରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨୮.୬ ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ୩୨.୫୭ ମିଟର ଚଉଡା ସାଫେସିଆ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଶାଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହିଛି ।
ଲେବାନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଲେବାନନ୍ ରେ ଅତି କମରେ ୬୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜାତିସଂଘ ଶରଣାର୍ଥୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଲେବାନନରେ ଅତି କମରେ 759,000 ଲୋକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ 1,300 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ଆମେରିକା ସାତ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।