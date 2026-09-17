ETV Bharat / international

23 ପ୍ରମୁଖ ନିଶା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଚାଲିକାରେ ରହିବା ସେହି ଦେଶର ଭୂଗୋଳ, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ ।

Donald Trump
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ବୁଧବାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଭାରତକୁ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଚାଲାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଅବିହିତ କରିଛି । ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଆଦି 23ଟି ଦେଶକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ' ଆମେରିକା-ଭାରତ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଲିିସିି ଫ୍ରେମୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗର ଆଶା ରଖୁଛୁ । ବୁଧବାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ।'

ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଚାଲିକାରେ ରହିବା ସେହି ଦେଶର ଭୂଗୋଳ, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ । ଏହା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ।'

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଶ ସମୂହଙ୍କୁ ଆମେରିକୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଭୌଗଳିକ, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଯାହା ଡ୍ରଗ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ସରକାର ନାରୋକଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ଉପାୟ ଆପଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।

ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବହାମାସ, ବେଲଜ, ବୋଲଭିଆ, ବର୍ମା, କୋଲମ୍ବିଆ, କୋଷ୍ଚାରିକା, ଡୋମିନିକନ ରିପବ୍ଲିକ, ଇକ୍ୱାଡୋର, ଅଲସାଲ୍ବାଡୋର, ଗ୍ୱାଟେମାଲା, ହୈତି, ହୋଣ୍ଡୁରାସ, ଜମାଇକା, ଲାଓସ, ମ୍ୟେକ୍ସିକୋ, ନିକାରାଗୁଆ, ପାନାମା, ପେରୁ ଏବଂ ଭେନଜୁଆଲା ଆଦି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସୀମାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅରାଜକତା ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଫେଣ୍ଟାନିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ଅଧା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଦଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ କମିଛି । ସେ ଫେଣ୍ଟାନିଲ, ମେଥାମଫେଟାମାଇନ ପରି ସିନ୍ଥେଟିକ ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ତାର ସରକାରୀ ନାମ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଚାଇନା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଚୀନ ବିଶ୍ୱରେ ଫେଣ୍ଟାନିଲ, ମେଥାମଫେଟାମାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ୍ୟାନ ଘାତକ ସିନ୍ଥେଟିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଧାସଳଖ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ପ୍ରହାର: କାର-ଟ୍ରକରୁ 25% ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌, ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍‌ର କଳାବାଦଲ

TAGGED:

DRUG PRODUCING NATIONS
INDIA CHINA ILLICIT DRUG NATIONS
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.