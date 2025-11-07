2026ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଟ୍ରମ୍ପ !ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାନ ଓ ଭଲ ବନ୍ଧୁ
ମୋଦି ରୁଷରୁ କିଣୁଥିବା ତେଲ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ । ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତ ଯାଏ ।
Published : November 7, 2025 at 1:51 PM IST
ୱାଶିଂଟନ-ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ‘ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି’ ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାୟାବସାୟିକ ସଂପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 2026ରେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ନିିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ ।
ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ଚାଲିଛି-ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଔଷଧର ଦର କମାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିବା ପରପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ସାମ୍ବଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ଚାଲିଛି । ମୋଦି ରୁଷରୁ କିଣୁଥିବା ତେଲ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ । ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତ ଯାଏ । ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିନେବୁ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ
ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହଁ, ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ଼୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବାର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ରଖି ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁବ ଯତ୍ନବାନ । ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
#WATCH | Washington DC | On questions of talks over trade deals with PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " they are going good, he stopped buying oil from russia largely. he is a friend of mine, and we speak and he wants me to go there. we will figure that out, i… pic.twitter.com/jWvcphukfi— ANI (@ANI) November 6, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 7 ମୃତ ଓ ଅନେକ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ଟାଇଫୁନ ତାଣ୍ଡବରେ 114 ମୃତ, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା