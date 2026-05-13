ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ 'ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାନାହିଁ'
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚୀନ ସହାୟତା ଜରୁରୀ ନାହିଁ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
Published : May 13, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:28 AM IST
DONALD TRUMP CHINA VISIT , ବେଜିଂ(ଚୀନ): ବେଜିଂ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ)କୁ ନେଇ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଟ୍ରମ୍ପ । ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଦୁଇ ସୁପର ପାୱାର । ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଚୀନ ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛି’’ ।
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରି ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ନେଇ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ମତଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସହ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଗତବର୍ଷ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମତାନ୍ତରକୁ ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଟକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ସମୟରେ ବେଜିଂ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି , ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇରାନ ଲଗାତର ଭାବେ ଆମେରିକାର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା , ତେଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫସି ରହିବା ଓ ଏନର୍ଜି (ଶକ୍ତି) ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଛି ।
ଚୀନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା- ଇରାନ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ‘‘ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇରାନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ । କାରଣ ଇରାନ ପାଖାପାଖି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ । ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହାର ନେତାମାନେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, "ଆମର ଇରାନ ଉପରେ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି" । ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନଚେତ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବେ । ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ।"
