ୱାଶିଂଟନ ହୋଟେଲରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାଂଶିଟନ ଡିସିରେ ଆୟୋଜିତ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାତ୍ରଭୋଜନ ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି ।
Published : April 26, 2026 at 8:04 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ । ୱାଂଶିଟନ ଡିସିରେ ଆୟୋଜିତ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାତ୍ରଭୋଜନ ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଗୁଳିମାଡ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କାବୁ କରିନେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.— ANI (@ANI) April 26, 2026
(Source: Unrestricted Pool via Reuters)
ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଡିସିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସୀ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ । ସେମାନେ ସାହସିକତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କାବୁ କରି ନିଆଯାଇଛି । ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଶୋ’ ଜାରି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ବାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି । ସେମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ଯୋଜନା ଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେବ । ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପୁଣିଥରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ’’।
ୱାଶିଂଟନର ହିଲଟନ ହୋଟେଲରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା । ହଠାତ୍ ଆତତାୟୀ ବାନକ୍ୟୁଏଟ ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖାଯାଇନାହିଁ ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବି ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିନର (ରାତ୍ରଭୋଜନ) ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ବେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ (WHCA) ଚଳିତବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । 1981ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠାରେ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ।
