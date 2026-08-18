'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : August 18, 2026 at 4:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର୍:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ ନିଜର ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟର ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ ଜରିଆରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ କମିଶନର୍ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନା ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା କିପରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଠକେଇକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Earlier this month, India’s Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, asked our Administration — How can you have Elections in the U.S. without a valid Photo ID? India’s last Election had 646,000,000 Voters! Less than 1% voted by mail, and every single Voter had to have a VALID… pic.twitter.com/dWtL287nkk— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଜରିଆରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ।
ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ:
ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ (SAVE America Act) ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ବାରା ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚଳିତମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ଆପଣ ଆମେରିକାରେ କିପରି ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ ? ଭାରତର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 646,000,000 ଭୋଟର ଥିଲେ ! ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଥିଲା ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ:
ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଦି ସେଭ୍ ଆମେରିକାଆକ୍ଟ' (THE SAVE AMERICA ACT) ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଆମେରିକାର ଭାରତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ'କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜର X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ! ଭାରତରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 646 ମିଲିୟନ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ "ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ" ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ!"