ETV Bharat / international

'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Trump cites Indian voting system as example to boost support for Save America Act
'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର୍:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ ନିଜର ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟର ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ ଜରିଆରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ କମିଶନର୍ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନା ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା କିପରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଠକେଇକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଜରିଆରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ।

ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ:
ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ (SAVE America Act) ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ବାରା ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚଳିତମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ଆପଣ ଆମେରିକାରେ କିପରି ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ ? ଭାରତର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ​​646,000,000 ଭୋଟର ଥିଲେ ! ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଥିଲା ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍‌ଙ୍କ ସମର୍ଥନ:
ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଦି ସେଭ୍ ଆମେରିକାଆକ୍ଟ' (THE SAVE AMERICA ACT) ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଆମେରିକାର ଭାରତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ'କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜର X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ! ଭାରତରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ​​646 ମିଲିୟନ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ "ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ" ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ!"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବ ହମାସ, ଗାଜାରେ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
US ELECTIONS
TRUMP ON INDIA VOTER CARDS
ଭାରତୀୟ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରମ୍ପ
TRUMPS SAVE AMERICA ACT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.