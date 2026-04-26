ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେନି ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ
Published : April 26, 2026 at 12:28 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଗତ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି । ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ତେହରାନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ତ୍ତର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପାକିସ୍ତାନ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅରାଘାଚି ଇରାନ ଛାଡିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଓ ଜାରେଡ କୁଶନର ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଇସଲାମାବାଦ ଯିବେ ନାହିଁ ।
ଆମେରିକାର ସମୟ ନାହିଁ
ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଇସାଲାମାବାଦ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା ବାଦ ନେତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ବନ୍ଦ ରହୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ଆମ ହାତରେ ସବୁକିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ’’ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଆଲୋଚନା
ଅରାଘାଚି ଇସାଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅରାଘାଚି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ରହିଲା । ଇରାନକୁ ଭାଇଚାରର ହାତ ବଢାଇ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛି । ସବୁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି । ଆମେରିକା କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା’’ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର୍, ସେନାମୁଖ୍ୟ ସଇଦ ଅସିମ ମୁନିର, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକବି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କୁଟନିତୀକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଦାର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବେକାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପରସ୍ପରର ହିତସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେହିପରି ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ’’।
