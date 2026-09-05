ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାନ୍ସଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମର୍ଥନ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସ ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ "ଯୁଦ୍ଧ" ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
Published : September 5, 2026 at 8:21 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସାମାନ୍ୟ କଥା । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ବରଂ ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର କରଦାତା ମାନଙ୍କୁ ୩୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ୧୮ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସେବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ସାମରିକ ବିବାଦ ବୋଲି କହୁଛି କାରଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ’’। ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିବାଦରେ ଆମେରିକାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଟେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କେବଳ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶରେ ଆମେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିନାହୁଁ।
ପୂର୍ବତନ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଆଣାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲା କରିଛୁ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେ କାହାକୁ ହରାଇ ନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ 18 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ। ଭିଏତନାମରେ ଆମେ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲୁ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାଦରେ ଆମେ ଦଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ’’।
ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସମୁଦାୟ ୫୮,୨୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ୧୮ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିବାଦକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସ ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ "ଯୁଦ୍ଧ" ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ୬ ମାସର ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନଭେମ୍ବରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାନ୍ସ । ନଭେମ୍ବର ୩ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଯିବା ପରେ ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ ।"
ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନ ଆମେରିକାର ଗଲ୍ଫ ସହଯୋଗୀ କୁଏତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୋର୍ମୁଜକୁ USର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇରାନର ଜବାବ ‘ଶୀଘ୍ର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବୁ’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explainer: SAVE America Act କ’ଣ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ?