ETV Bharat / international

ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବ ହମାସ, ଗାଜାରେ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି । ହମାସ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Trump Announces Deal For Hamas To Disarm In Gaza
ଗାଜା ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ କୋଠା (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 10:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗାଜାରେ ଫେରିପାରେ ଶାନ୍ତି । ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ହମାସ ଓ ଆଉ କିଛି ସଂଗଠନ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଗାଜାରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ।

ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଅନେକ ମାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ତେବେ 20 ପଏଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜା ପ୍ରଶାସନ ନୂଆ ଉପାୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଦାୟିତ୍ବ ବୁଝିବେ । ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ବୋର୍ଡ ଅଫ୍‌ ପିସ୍‌’ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଚୁକ୍ତି:

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯେପରି ହମାସ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜାରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ । ଏହାପରେ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ ଫୋର୍ସ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପୋଲିସ ଗାଜାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବେ ।

କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଶର୍‌, କତର, ତୁର୍କୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା । ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଏହି 3 ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ ।

ବୋର୍ଡ ଅଫ୍‌ ପିସ୍‌ କଣ ?

ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଥର ଗତବର୍ଷ (2025) ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ବୋର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ରୟଟର୍ସ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 60 ଦେଶକୁ ଏହି ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ।

ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡର ଭୂମିକା କେବଳ ଗାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା । ଏହା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କାମ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Explainer: ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ କାହିଁକି ଦେଉଛି ଇରାନ ?

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ

ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର: ପରସ୍ପରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆମେରିକା-ଇରାନ, ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 86 ଡଲାର

TAGGED:

HAMAS
ISRAEL GAZA
ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସ ଡିଲ
ଗାଜା ଚୁକ୍ତି
TRUMP DEAL HAMAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.