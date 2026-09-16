ଇସ୍ରାଏଲକୁ 2 ହଜାର ପାଉଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଯୋଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ, 2.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ।
Published : September 16, 2026 at 9:56 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2,000 ପାଉଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋମା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆମେରିକା । ଗାଜାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଇଡେନ ସରକାର ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବୋମା ଗୁଡିକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 2.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ୟାକେଜରେ ୪୦ ହଜାର ବୋମା ସାମିଲ ଅଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ 20 ହଜାର Mk 84 ଏବଂ 20 ହଜାର BLU 117 ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହି ବିଚାରାଧୀନ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିଲ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବୈଦେଶିକ ସାମରିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଟିକସ ଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆମେରିକାରୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥାଏ।
ବାଇଡେନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେବେ ରୂପାୟନ !
ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକଘରିକିଆ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ 'ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ'ରେ ଆମେରିକାର ପ୍ୟାକେଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର ଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଆସିଛି । ଏପରିକି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
2024 ମସିହାରେ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ବୋମା ଡିଲ୍ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନର୍ବାର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବିକ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 35 ହଜାର 500 ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ସରକାର ଜାନୁଆରୀରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋଟ 6.67 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସହାୟତା
ଏହି 2 ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ବୋମାର ଅନେକ ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରୁ କେତେକ ଭୂତଳ ଗଭୀରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜାରେ କେଉଁ ବୋମା ଏବଂ ଗୋଳାବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ତଥାପି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅବଶେଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଛି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହେବା ପର ଠାରୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କେତେକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜାରେଡ କୁଶନର ଗତ ମାସରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ।
2023 ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 1200 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ 251 ଜଣଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 73 ହଜାର 264 ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ? ଟ୍ରମ୍ପ କହିଦେଲେ ସମୟ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବ ହମାସ, ଗାଜାରେ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା