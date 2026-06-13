ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଇରାନ କହିଲା, 'ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ'
ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତିନିଟି ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ।
Published : June 13, 2026 at 8:26 AM IST
TRUMP ON ATTACK OF INDIAN SHIPS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ, ଏଥିପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଛାଡି ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା "କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ" ।
ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତିନିଟି ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ବୁଧବାର ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
"ଇରାନ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ତାହା ଲିଖିତ ଭାବେ ସହମତ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ବିବୃତ୍ତି ସମେତ, ସତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ!" ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଏହା ସହିତ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାଡିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର (ଇରାନ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ," ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ "ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ମାମଲାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଆମେରିକାର ଚାର୍ଜ ଡି'ଏଫେୟର୍ସ ଜେସନ ମିକ୍ସଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ସମନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର "ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଘାତକ" ଆକ୍ରମଣ "ଅଗ୍ରହଣୀୟ"।
ଇରାନ କହିଲା, 'ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ'
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନର ଦୂତାବାସ ଶନିବାର ଦିନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ "ଭିତ୍ତିହୀନ" ବୋଲି କହିଛି । ଏହା ୱାଶିଂଟନକୁ ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଇରାନ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ "କ୍ରୁର" ଏବଂ "ଦୟନୀୟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ।
The U.S. president's accusation against Iran regarding an Indian vessel in the Strait of Hormuz is simply baseless. It is an attempt to divert public attention from the brutal fact that the U.S. has attacked 3 Indian vessels in less than a week and killed 3 innocent Indian… https://t.co/2UiXWAMulM— Iran in India (@Iran_in_India) June 12, 2026
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାରତରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନ ଦୂତାବାସର ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ । ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯେ, ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହା ଦୁଃଖଦ !"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ: 3 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ