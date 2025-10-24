ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କେଜି 600, ଅଦା 750 ଟଙ୍କା

ETV Bharat / international

ଇସଲାମବାଦ ଆଫଗାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ଆମଦାନୀ ହେଉନାହିଁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 7:58 PM IST

ଇସଲାମବାଦ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକ୍‌ର ପରିବା ବଜାରରେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ରାଓ୍ବଲପିଣ୍ଡିରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 600 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଦା କେଜି 750 ଟଙ୍କା ।

ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୈନିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ରାଓ୍ବଲପିଣ୍ଡି ପନିପରିବା ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୁଲାମ କାଦିରଙ୍କ ସୁତ୍ରରୁ କହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଟମାଟେ ଯୋଗାଣ କମ୍‌ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ଆମଦାନୀ ହେଉନାହିଁ । ଯୋଗାଣ ସମ୍ବୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ରହିବ । ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଟମାଟୋ, ମଟର, ଅଦା ଓ ରସୁଣ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ରସୁଣ କେଜି 400-ମଟର 500:

ରସୁଣ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମଟର କିଲୋ ପିଛା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଦା 750 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି । ମଟର କିଲୋପିଛା ଦର 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି କ୍ୟାପସିକମ୍‌ କିଲୋ ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ସମାନ ଦର ରହିଛି । କାକୁଡି 150 ଟଙ୍କା, ଗାଜର କିଲୋ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ , ଲେମ୍ବୁ କିଲୋ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଧନିଆ ବିଡା 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଗୋଟିଏ ନଡିଆର ଦର 400 ଟଙ୍କା :

ସେହିପରି ଫଳ ଦର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ନଡିଆର ଦର 400 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଡ଼ଜନ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଠା କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 250ରୁ 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଓ କଦଳୀ ଦର 150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ରହିଛି । ସେଓ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 250 ଟଙ୍କାରୁ 350 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅଙ୍ଗୁର 400ରୁ 600 ଟଙ୍କା, ଡାଳିମ୍ବ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେହିପରି ଗୁଆ କିଲୋ ପିଠା 170 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ଇସଲାମବାଦ ଆଫଗାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି ।

