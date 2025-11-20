ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ 350 % ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା-ସାଉଦି ନିବେଶ ଫୋରମରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : November 20, 2025 at 2:54 PM IST
ଓ୍ବାଶିଂଟନ: 350 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଆମୋ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ । ଟ୍ରମ୍ପ 60 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ବୀକାର କରିଆସିଛି ।
ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଦର, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିଆସିଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରିଛି । ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲି, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁଯାଉଥିଲେ । "
ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା-ସାଉଦି ନିବେଶ ଫୋରମରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଉଭୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପଡୋଶୀକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଦେଶ ଉପରେ 350 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରୁଛି । ଆମେରିକା ସହିତ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହଁ । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନକରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି , ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ଏହା ହଟାଇ ଦେବି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଅ। ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ତାପରେ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟେରି ସ୍କଟ ବସେଣ୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ବିବାବ ସମାଧାନ ପାଇଁ 350 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବେ, ଯଦି ଦେଶ ଗୁଡିକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏକ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । "ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି ଲଢେଇର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟାରିଫ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ । 8ରୁ 5 ଅର୍ଥନୀତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଟିଫ ଅଫ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା । ମୁଁ କହିଲି ତୁମର କଣ ସରିଗଲା ? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ ସେ କହିଥିଲେ । ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ।
