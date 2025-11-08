ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି ଦରମା, 1000 ବିମାନ ବାତିଲ୍
ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବିମାନ ସେବା । ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦରମା ।
Published : November 8, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 10:20 AM IST
ଓ୍ୱାଶିଂଟନ: ସଟଡାଉନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଆମେରିକୀୟ । ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଟଡାଉନର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାର ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦେଶରେ 1 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
1000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ:
ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ 1 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ବିମାନଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡାଣ ଭରିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡିକରେ ସେବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଫେଡେରାଲ ଆଭିଏସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ।
କେଉଁ କେଉଁ ସହର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେଡେରାଲ ଆଭିଏସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁରୁବାର 40 ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଡାଣ 10 ପ୍ରତିଶତ କାଟିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 1 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଡାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟା, ଡାଲସ୍, ଡେନଭର, ସାଲହର୍ଟ, ଉତ୍ତର କାରୋଲିନ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର । ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା କମିବାର ଆଶା ରହିଛି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଚାପ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିନା ବେତନରେ ଓ ଓଭର ଟାଇମ କାମ କରିବା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବିମାନ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା:
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସଟଡାଉନ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଦରମା ନ ପାଇ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ବିମାନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 15 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା 20 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏନେଇ ପରିବହନ ସଚିବ ସିଆନ ଡଫି ଗତକାଲି ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ସଟଡାଉନ:
ଫେଡେରାଲ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଅକ୍ଚୋବର 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି । 39 ଦିନ ହେଲା ଏହି ସଟଡାଉନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ଏହା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସଟଡାଉନ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫେଡେରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ପଡୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ । ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଛୁଟି ନିଆଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ