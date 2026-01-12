ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଯୋଜନା: ଆମେରିକାର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ନଜର
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ବିଷୟରେ ବୟାନବାଜି, ୟୁରୋପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନାଟୋର ରକ୍ଷକ ହିଁ ତାର ବିରୋଧୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
Published : January 12, 2026 at 5:42 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଟୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଆମେରିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଡେନମାର୍କର ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଂଶ ଏବଂ ନାଟୋ ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମଜାରେ ମଧ୍ୟ ।
ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାର କରିବା ନୀତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । RKC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର 17ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲା, ୧୩ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି, ୟୁରୋପର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଣନୈତିକ ଦ୍ୱୀପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି ।
ଆମେରିକାର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ନଜର-
- 1783: ପୂର୍ବତନ 13 ଉପନିବେଶ, ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1783ର ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତି ।
- 1803: ଲୁଇସିଆନା କ୍ରୟ : ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 1 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନିତ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
- 1819: ଫ୍ଲୋରିଡା (ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ) : ଆଡାମ୍ସ-ଓନିସ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଅନୁମାନିତ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପେନରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା।
- 1845: ଟେକ୍ସାସ: ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ।
- 1846: ଓରେଗନ୍ ଅଞ୍ଚଳ: ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଓରେଗନ୍ ଚୁକ୍ତି ।
- 1848: ମେକ୍ସିକାନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା: ଆମେରିକା-ମେକ୍ସିକାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମେକ୍ସିକୋରୁ କ୍ରୟ, 1.5 କୋଟି ଡଲାରରେ ଏବଂ 3.25 କୋଟି ଡଲାରରେ ଏବଂ 3.25 କୋଟି ଡଲାରରେ ।
- 1853: ଗାଡସଡେନ୍ କ୍ରୟ: ମେକ୍ସିକୋରୁ 1 କୋଟି ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ।
- 1857: ବେକର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ହାଓଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପ: 1856ର ଗୁଆନୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଣସଂଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେରିକାର ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ।
- 1857: ନାଭାସା ଦ୍ୱୀପ: 1856ର ଗୁଆନୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅସଂଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେରିକାର ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ।
- 1858: ଜାର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୱୀପ: 1856ର ଗୁଆନୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅସଂଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେରିକା ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ।
- 1858: ଜନଷ୍ଟନ୍ ଆଟଲ୍: 1856ର ଗୁଆନୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅସଂଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ।
- 1867: ଆଲାସ୍କା: 7.2 କୋଟି ଡଲାରରେ ରୁଷିଆଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା, 1959ରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ।
- 1867: ମିଡୱେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ: 1856ର ଗୁଆନୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅସଂଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେରିକା ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ।
- 1898: ହାୱାଇନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ: ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ, 1959ରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ।
- 1898: ପାଲମିରା ଆଟଲ୍: ଆମେରିକା ମାଛ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ହାୱାଇ ସହିତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- 1898: ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ: ସ୍ପେନିସ୍-ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 2 କୋଟି ଡଲାରରେ ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା, 1946ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ।
- 1898: ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋ: ସ୍ପେନିସ୍-ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସ୍ୱ-ଶାସିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ।
- 1898: ଗୁଆମ୍: ସ୍ପେନିସ୍-ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ, 1950ରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଇନସୁଲାର ବ୍ୟାପାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା ।
- 1899: ଆମେରିକୀୟ ସାମୋଆ: ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ବିଭାଗର ଇନସୁଲାର ବ୍ୟାପାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ଅସଂଗଠିତ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ।
- 1899: ୱେକ୍ ଦ୍ୱୀପ: ସଂଯୁକ୍ତ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ ।
- 1903: ପାନାମା କେନାଲ ଜୋନ୍: ପାନାମା ଠାରୁ 1 କୋଟି ଡଲାରରେ ଲିଜ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ $2.5 ଲକ୍ଷ ଡଲାରରେ 1999 ମସିହାରେ ପାନାମାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
- 1917: ୟୁଏସ୍ ଭର୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ: ଡେନମାର୍କରୁ 2.5 କୋଟି ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଂଗଠିତ, ଅସଂଗଠିତ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ।
- 1922: କିଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ରିଫ୍: 1922 ମସିହାରେ ବିଲୟ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ।
- 1947: ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ: ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରୀ; 1986 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ଶାସିତ ଆମେରିକୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ।
- 1947: ମାଇକ୍ରୋନେସିଆର ସଂଘୀୟ ରାଜ୍ୟ: ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରୀ; 1986 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ୱୟଂ-ଶାସିତ ଗଣରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
- 1947: ପଲାଉ ଗଣରାଜ୍ୟ: ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର; 1994 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ୱୟଂ-ଶାସିତ ଗଣରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।
- 1947: ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗଣରାଜ୍ୟ: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର, 1986 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ୱୟଂ-ଶାସିତ ଗଣରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
