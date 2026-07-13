ଆମେରିକା ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, 5 ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
Published : July 13, 2026 at 2:53 PM IST
ତେହରାନ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୋମବାର ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଇରାନ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ପଞ୍ଚମ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ବାହାରିନରେ ମିସାଇଲ ଆଲର୍ଟ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସୋମବାର ସକାଳେ ନିଜ ମାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତିକମରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
5 ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ
ରବିବାର ଦିନ ବାହାରିନ, କୁଏତ, କତାର, ଜର୍ଡାନ ଏବଂ ଓମାନ ଉପରେ ଇରାନ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରର ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମୁହାଣ ଯେଉଁଠାରୁ କେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୬୦ ଦିନ ସମୟ ସୀମାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଂଘାତିକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଏସମାଇଲ ବାଘାଇ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିହତ ଇରାନୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ "ଗୁରୁତର ନୀତି"। ତେହେରାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଘାଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଅପରାଧ (ଯାହାକୁ ଇରାନ ଅପରାଧ ବୋଲି କହୁଛି) ର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତଥା ଏହାର ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବାଘାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇରାନ ଓମାନ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛି । ଇରାନ ସର୍ବଦା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା" ସହ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ବାଘାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୱାଶିଂଟନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନକରେ, ତେବେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ରକୁ ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ। ‘‘ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ଅନୁରୂପ ଜବାବ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜବାବ ଦେବା ଜାରି ରଖିବୁ’’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦର ଅବାସ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏକ "ଲୁକାସ-ଟାଇପ୍" ଡ୍ରୋନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଇରାନ ସେନା ଦାବି କରିଛି । ବୁସେହର, ଖୁଜେସ୍ତାନ ଏବଂ ହର୍ମୋଜଗାନ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶର ସାମରିକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଇରାନର ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତେହେରାନ ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ କତାରରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ବାହାରିନ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏୟାର ରେଡ୍ ସାଇରନ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକ ତଥା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ, ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ।