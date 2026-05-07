ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ, ନରମିଲା ଇରାନ: ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣାଇବ କୁଟନୀତି !

କୁଟନୈତିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଇରାନ ।

ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ((AFP))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 7, 2026 at 12:31 PM IST

Choose ETV Bharat

US Iran War Live ତେହରାନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପରେ ନରମିଛି ଇରାନ । କୁଟନୈତିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଇରାନ । ଏହା ସହ ଇରାନର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ।

ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ, ନରମିଲା ଇରାନ

ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଜଳପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ଇରାନର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା ନୌସେନା । ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇରାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ଅବରୋଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା । ଏହାପରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ସହ ଚୁକ୍ତି ନହେଲେ ପୁଣି ବୋମାମାଡ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ତେହରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ପରେ ସ୍ବର ବଦଳାଇଥିଲେ ପେଜେସ୍କିଆନ । ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ କୁଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବ । ଇରାନର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯିବ । ’’ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ପେଜେସ୍କିଆନ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ବାସଘାତକତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଆକ୍ରମଣକୁ ‘‘ଇରାନକୁ ପଛପଟୁ ଛୁରାମାଡ’’ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପେଜେସ୍କିଆନ ।

ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଧମକ

ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲିଲେ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି ବୁଧବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆ ଆକ୍ସିଓସ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିସ୍ତୃତ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି । ଆମେରିକା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଯଦି ଇରାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ସହ ଇରାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଯଦି ଏପରି ନହୁଏ ତେବେ ବୋମାମାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏବେ ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ’’ ।

