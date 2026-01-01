ETV Bharat / international

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କି ରିସର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅନେକ ମୃତାହତ

ସ୍ୱିସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ନିକଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Representational image
Representational image (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜେନେଭା (ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ): ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କହିଛି ଯେ, କ୍ରାନ୍ସ-ମୋଣ୍ଟାନାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲପାଇନ୍ ସ୍କି ରିସର୍ଟ ସହର ଏକ ବାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱିସ୍ ସ୍କି ରିସର୍ଟ ସହର କ୍ରାନ୍ସ-ମୋଣ୍ଟାନାରେ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ୟୁରୋପର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସ୍କି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିସର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱିସ୍ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଡଜନେକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

"ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା," ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱାଲିସ୍ କାଣ୍ଟନର ଜଣେ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଗାଏଟାନ୍ ଲାଥିଓନ୍ AFPକୁ କହିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏକ ବାରର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିଆଁର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଥିଲା । ବର୍ ର କ୍ଷମତା 300 ଲୋକ ଏବଂ ଏହାର ଟେରାସରେ ଆଉ 40 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ।

ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଲୋକ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାର୍ ରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା ରଙ୍ଗର ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ AFPକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି।

"ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ପୋଲିସ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ "ଗମ୍ଭୀର" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ "ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି"।

"ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ "ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ।"

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ ବାହାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ "ବାୟୁରେ ଏବେ ବି ପୋଡ଼ିବାର ଗନ୍ଧ" ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସ୍ୱିସ୍ ଦୈନିକ ବ୍ଲିକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସୂଚାଇଛି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା "ଡଜନେ" ହୋଇପାରେ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୈନିକ 'ଲେ ନୁଭେଲିଷ୍ଟ' ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ "ପ୍ରାୟ 40 ମୃତ ଏବଂ 100 ଆହତ" ସହିତ "ଏକ ଭାରୀ ସଂଖ୍ୟା" ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱିସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଏକ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ପାଇରଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହାର କାରଣ ଅଜଣା ଥିଲା ।

ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଗାଏଟାନ୍ ଲାଥିଓନ୍ ପୂର୍ବରୁ AFPକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରାୟ ରାତି 1:30 (0030 GMT) ସମୟରେ ଲେ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ "ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍ପତ୍ତିର ବିସ୍ଫୋରଣ" ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ "ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ" ଥିଲା, ଏବଂ "କ୍ରାନ୍ସ ମୋଣ୍ଟାନା ଉପରେ ଏକ ନୋ-ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି"।

"ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିଲା... ସଂଗୀତ ଏବଂ ସାମ୍ପେନ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବହିଯାଉଥିଲା," ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଲୌସାନ୍ ଖବରକାଗଜ 24 ହିୟୁରେସ୍‌କୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମନୋଭାବ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। "ଆମେ ଦୂରରୁ ସାଇରନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲୁ । ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ, ଚିନ୍ତିତ, ନୀରବ ଥିଲେ।"

"ଆମେ ସାରା ରାତି ହେଲିକପ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ," ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ 24 ହିୟୁରେସ୍‌କୁ କହିଥିଲେ । "ଆତସବାଜି ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଭୟଙ୍କର, ବହୁତ ଯୁବକ ସେହି ବାର୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Yearender 2025: କେଉଁଠି ପାଣି ବିନାଶ ଆଣିଥିଲା ତ କେଉଁଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ, ମଣିଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରକୃତି

TAGGED:

SWITZERLAND EXPLOSION
SWITZERLAND ACCIDENT
CRANS MONTANA
SWISS SKI RESORT FIRE
SWITZERLAND EXPLOSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.