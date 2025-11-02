ମେକ୍ସିକୋ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ: ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 23 ମୃତ
ମେକ୍ସିକୋ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ 23 ଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ମେକ୍ନିକୋ: ମେକ୍ସିକୋ ସୋନାରା ପ୍ରାନ୍ତର ହର୍ମେସିଲୋ ସହରରେ ଥିବା ବୋଲ୍ଡୋସ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଶନିବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ 23 ଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଏ ଯାଏ ଜଣା ପ଼ଡିନାହିଁ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରାଷ୍ଚ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ଶିନବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଅନୁସାରେ ଏକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଚୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିର ଚାରିଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଥିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଆଁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।
Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025
He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de…
କାହିଁକି ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ?
ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ରହି ଯାଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।12 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି ଏକ ଖରାପ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରୁ ଧୁଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ତା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ନିଆଁ ପୁରା କୋଠାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ଼୍ଡନ କଲା ପ୍ରଶାସନ
ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଅନୁସାରେ, ସୋନାରା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ଼୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଘଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଥିଲା । 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 19 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା ।
ଖବରକାଗଜ ଏଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ନିଆଁ ଯେପରି ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଇଲାକାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
