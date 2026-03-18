Explainer: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ... ଚୋକପଏଣ୍ଟ
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳ । କାହିଁକି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ।
Published : March 18, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 3:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ବିଶ୍ୱର ମହାସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପଥ । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଇରାନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି । ତଥାପି, ଇରାନ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ $100 ଅଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ $60-70 ଥିଲା । ଏବେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $150 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଯଦି ଇରାନର ଦାବି ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଜଳପଥ, ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ 33 କିଲୋମିଟର (21 ମାଇଲ୍) ଚଉଡ଼ା । ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ । ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଲେନ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବାହାର ଦିଗରେ କେବଳ 3 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ସେହି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ । ଇରାନ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଓମାନ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମନେରଖନ୍ତୁ, 12 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମା, ତେଣୁ ଇରାନୀମାନେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ବିନ୍ଦୁ କରିଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ (IMO) ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ତଥାପି ଇରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ । ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇରାନୀ ସେନା ଏବଂ IRGCର ଅନୁମତି ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ । ଅନ୍ୟଥା କ’ଣ ହେବ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଗୁଜୁରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋମିଟର । ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 1,550 କିଲୋମିଟର । ତେଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜର ହାରାହାରି ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ।
ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 90 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ । 54 ପ୍ରତିଶତ LNG ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସେ ।
ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳପଥ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦୁବାଇ ସହର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳପଥ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ମାର୍ଗ ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ, ଇରାକ, କତାର, ବାହାରିନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଇରାନରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ କେବଳ ଚୀନକୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରେ ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପାଖରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରୁଥିବା ପାଇପଲାଇନ ଅଛି, ଏହି ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଏହାର ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ, ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମେତ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବୀମା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପୃଥକ ବୀମା ଜାରି କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗତ ଶନିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ବିନା ଆମେରିକା ଏକାକୀ ଜଳପଥକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ୟୁକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ।"
With Strait of Hormuz blocked by Iran, India will be worst affected!
୧୯୮୦ ଦଶକର ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଇରାନ ସେବେଠାରୁ ଜଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ । ଗତ ବର୍ଷ ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରମୁଖ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ୪୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ, ଯାହା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ IEAର ୩୨ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ୧,୮୨୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ।
ଯଦିଓ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅବରୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରିପାରେ, ସେମାନେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଯିବା ଜରୁରୀ ।
ଆମେରିକା ଜୋନ୍ସ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି । ୧୯୨୦ ଦଶକର ଏହି ଆଇନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ଆମେରିକାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଦାବି; ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଅଲି ଲାରିଜାନି ନିହତ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ହର୍ମୋଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୀନ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ: ଟ୍ରମ୍ପ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ