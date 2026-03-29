ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ। କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିଲା 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ। ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିଶାନାୟକେ ।
Published : March 29, 2026 at 7:21 PM IST
କଲମ୍ବୋ: ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ଭାରତ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିଶାନାୟକେ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା କରିଛି ଭାରତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Thank You India 🇮🇳 🙏— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) March 29, 2026
Sri Lanka President Anura Kumara Dissanayake thanks India for its swift support after Sri Lanka faced fuel supply disruptions due to the Middle East conflict.
President @anuradisanayake says he spoke with India PM Narendra Modi days ago, and 38,000 MT of… pic.twitter.com/jrD4JRPHEb
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଏହାର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିଶାନାୟକେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (ଆଇଓସି), ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଇଓସି (ଏଲଆଇଓସି)ର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ଗତ ଶନିବାର 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିସାନାୟକେ ଭାରତକୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ 38,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।" ଏପରିରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।