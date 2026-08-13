ETV Bharat / international

ବେଆଇନ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରୁ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତଲାଇମନ୍ନାରର ଉରୁମାଲେଇ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

A vew of the boat seized by Sri Lankan navy near Talaimannar, on Thursday
ବେଆଇନ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଲମ୍ବୋ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): ବେଆଇନ ମାଛ ଧରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରୁ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ତଲାଇମନ୍ନାରର ଉରୁମାଲେଇ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

9 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ:

ନୌସେନାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କଟ୍ରଲର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ରେଖା (IMBL)ପାର କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସମୟରେ ଏହା ମାଛ ଧରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ (9 ଜଣ) ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରଲରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମନ୍ନାରର ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

ମନ୍ନାର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଡାମସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ନାର ଗଲ୍ଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଥମିକତା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ।

ପାଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Palk Strait)ରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ପାଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଭୟ ଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ମାଛ ଧରିବା ସ୍ଥାନ । ଉଭୟ ଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପରସ୍ପରର ଜଳସୀମାରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳସୀମାରେ ଶିକାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏପ୍ରିଲ 15 ସୁଦ୍ଧା, 128 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା 18ଟି ଟ୍ରଲର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜେଲ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ: ୨୩ ମୃତ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

TAGGED:

INDIAN FISHERMEN ARRESTS SRI LANKAN
SRI LANKAN INDIA RELATION
ILLEGAL FISHING TALAIMANNAR
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା
SRI LANKAN NAVY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.