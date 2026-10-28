ସ୍ପେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ମାଦ୍ରିଦ୍ ନିକଟରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୪କୁ ବୃଦ୍ଧି
ସ୍ପେନ୍ର ସରକାରୀ ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀ 'ରେନ୍ଫେ' (RENFE) ଏବଂ ଘରୋଇ ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀ 'ଆଇରିଓ' (IRYO) ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : October 28, 2026 at 5:59 PM IST
Spain Train Collision: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ପେନ୍ ତଥା ରାଜଧାନୀ ମାଦ୍ରିଦ ନିକଟରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ର ପଛପଟେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୁଇଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ପେନ୍ରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ।
❗Spain Rail Disaster: Chopper Footage Captures Devastation After High-Speed Train Collision 📹 Guardia Civil https://t.co/uu2Laqsd0t— RT_India (@RT_India_news) October 28, 2026
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ପେନ୍ର ସରକାରୀ ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀ 'ରେନଫେ' (RENFE) ଏବଂ ଘରୋଇ ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀ 'ଇରିଓ' (IRYO)ର ଟ୍ରେନ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ସ୍ପେନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରେନଫେ'ର ଟ୍ରେନ୍ଟି 'ଇରିଓ' ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ପେନ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତୋଲେଡୋ ପ୍ରଦେଶ (କାଷ୍ଟିଲା ଲା ମାଞ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଦ୍ରିଦ-ସେଭିଲ୍ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ, ଉର୍ଦା, ମୋରା ଏବଂ ଓର୍ଗାଜ୍ ସହର ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏଏଫ୍ପି (AFP) ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ସ୍ପେନର ରେଳ ସିଷ୍ଟମ ଅପରେଟର ADIF କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ମାଦ୍ରିଦ, ସିଉଦାଦ୍ ରିଅଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ପାଦିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପ୍ରସାରକ TVEକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ମାଦ୍ରିଦ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ସ୍ପେନର ସେଭିଲ୍ କୁ ସମାନ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା । ରେଳ ଧାରଣାରେ ଅଟକିଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପଛପଟେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଟି କାର୍ (କୋଚ୍) ଟ୍ରାକରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ ।
ଉର୍ଦା ଏବଂ ଲସ୍ ୟେବେନେସ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କୋଚ୍ ର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସ୍ପେନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନିକା ଗାର୍ସିଆ TVEକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମୀମାନେ ଦୁଇଟି ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ ରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଉଛି ।
"ଏହା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ," ବୋଲି ଗାର୍ସିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଦିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ରେନଫେ' (RENFE) ଟ୍ରେନରେ ୩୯୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 'ଆଇରିଓ' (IRYO) ଟ୍ରେନରେ ୧୪୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଇଟାଲୀୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ 'ଆଇରିଓ' (IRYO) ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, "ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
ନିକଟସ୍ଥ ଉର୍ଦା (Urda) ସହରର ମେୟର ମାନୁଏଲ୍ ଗାଲାନ, ସ୍ପେନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା TVEକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭବନ (ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଭିଲିୟନ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରିଗେଡ୍ (ଦଳ) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ପେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଦ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ X- ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଟୋଲେଦୋରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି ।"
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
"ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁଥିବା ସାଞ୍ଚେଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । "ମୋର ସମସ୍ତ ସମବେଦନା ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାହସିକତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସାହସିକତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଭାରତ ସମେତ ୪ଟି ଦେଶର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଅଫର୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ