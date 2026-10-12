ରୁଷ ଡିଜେଲ ଡିଲକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ; ନିଜ ସାଂସଦମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଲେ
ରିପବ୍ଲିକାନର 4 ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳର 2 ସିନେଟର ରବିବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଡିଲକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ।
Published : October 12, 2026 at 5:15 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ତେଲଦର ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର 6 ସିନେଟର ରବିବାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସେ ଫୋନରେ ଏକ ଡିଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟନରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ ବିକିବ । ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ ଏବଂ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ମିଲିୟନ ଟନ ଡିଜେଲ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡିବ । ଏସବୁ ଛାଡିବାର ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ 3 ମିଲିୟନ ଟନ ଡିଜେଲ ଛାଡିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ରିପବ୍ଲିକାନର 4 ସିନେଟର ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳର 2 ଜଣ ସିନେଟର ରବିବାର ଦସ୍ତଖତ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଡିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସଫେଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେରିକା ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ସିନେଟରମାନେ ହେଲେ ମେନର ସେନେଟର ସୁସାନ କଲିନ୍ସ, ଆଲାସ୍କାର ଲିସା ମୁର୍କୋସ୍କି, ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ଥମ ଟିଲିସ ଏବଂ ଉଟାହର ଜନ୍ କର୍ଟିସ୍ । ଡେମୋକ୍ରାଟି ସେନେଟରମାନେ ହେଲେ ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାରର ଜିନ ଶାହିନ ଏବଂ କନେକ୍ଟିକଟର ରିଚାର୍ଡ ବ୍ଲମେନ୍ଥଲ୍ ।
ରବିବାର ଏନବିସିର 'ମିଟ ଦ ପ୍ରେସ'ରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ଥମ ଟିଲିସ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇନ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ । ଟିଲିସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କହିଛୁ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ରୁଷ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ଏହାର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପାରିବ ।'
ରୁଷ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଶୀର୍ଷ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଏ ନେଇ ଆଇନ ପାସ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲରେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଶୁଳ୍କରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ରୁଷର ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ 15 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ କମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡିଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା 6ଜଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ କରେ ଏବଂ ଆମର ନାଟୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧମକ ବନ୍ଦ ନ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ରୁଷ ତେଲ କିଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହ ସିଧାସଳଖ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦାବି ହୋହରାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ 8 ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି, ମୋତେ ନ ଦେବା କମିଟି ପାଇଁ ଅପମାନ ହେବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ-ମଧ୍ଯପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ