ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ: ଭିତରେ ଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପାଲଟା ଜବାବରେ ଆତତାୟୀ ନିହତ
ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ । ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : May 24, 2026 at 7:31 AM IST
Shooting Near White House ୱାଶିଂଟନ: ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ । ଆଜି(ରବିବାର) ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିଆଲ କମ୍ଲେସ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଗୁଳିମାଡ ସମୟରେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସିବିଏସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026
ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ:
ତେବେ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା ପରେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ନିକଟ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଅନୁସାରେ, ପାଲଟା ଜବାବରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
#WATCH व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 23, 2026
ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ତେବେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା ପରେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୁଳିମାଡରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୁଳିମାଡ ସମୟରେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଫବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ୍ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।
ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣାର ନଜିର୍ ରହିଛି ।