OPINION: ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି କି?
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ନିର୍ବାସିତ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 8, 2026 at 4:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଯୋଜନା ଏକ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଭାଜିତ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଦୃଢ଼ କରିବା ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଫରେନ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂରେ ଯୋଗଦେଇ ହସିନା ପୁଣିଥରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ହସିନା କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ... ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ହଟାଯିବା ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗଣଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ହସିନା ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।
ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଓ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦମନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହସିନା ଏହି ରାୟକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
- ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ
ବାଂଲାଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକ ସୈଫୁର ରହମାନ ତପନଙ୍କ ମତରେ, ହସିନାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ଇଚ୍ଛା ମୂଳତଃ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।
ତପନ ଢାକାରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଫେରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେବ।”
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରର ସହଯୋଗ ବିନା ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତପନ କହିଛନ୍ତି, “ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ର ଗଣଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ବର୍ଗର ଲୋକ ହସିନାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି।”
ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହସିନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଗିରଫ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏହା ପଛରେ ତତ୍କାଳୀନ କାରଣ ଭାବେ ହସିନାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘୋଷଣାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସେ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାସନରେ ରହିବା ନୁହେଁ।
ହସିନାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ହସିନା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସିତ ଦଳୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଫେରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସାଦୁଜ୍ଜାମାନ ଖାନ କମାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରାୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହସିନାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନିର୍ବାସିତ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳକୁ ପୁଣି ସଂଗଠିତ କରିବାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ, ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।
ହସିନା ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଧ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ, ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟର ଫଳ ନୁହେଁ।
ଦେଶକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ଯେ ସେ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ବାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସେ ଏବେ ବି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ।
ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP)ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ର ଗଣଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ବୈଧତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ହସିନାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଗଣଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହସିନା ସରକାରର ପତନକୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି।
ହସିନାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଧାରଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ୨୦୨୪ର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଭାରତ ନିକଟରେ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏଥିସହ ହସିନାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ କି?
ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସୈଫୁର ରହମାନ ତପନଙ୍କ ମତରେ, “ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଘୋଷିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୋଇନପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... OPINION: ପାକିସ୍ତାନ-ତୁର୍କୀ-ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି; ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
(DISCLAIMER : ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)